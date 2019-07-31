وضمت اللائحة جمال بلماضي المتوج بلقب كأس أمم افريقيا مع الجزائر وتشيتشي المتوّج مع البرازيل بلقب كوبا أميركا والألماني يورغن كلوب الذي قاد ليفربول الإنكليزي لنيل لقب دوري أبطال أوروبا.

كما حملت القائمة في طياتها، ديدييه ديشان الحائز على كأس العالم مع المنتخب الفرنسي والإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنكليزي) و مارسيلو غاياردو، المتوج مع ريفر يلايت بلقب كوبا ليبارتادوريس والأرجنتيني ريكاردو غاريكا (مدرب منتخب بيرو) وفرناندو سانتوس (نال لقب دوري الأمم الأوروبية مع البرتغال) والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (مدرب توتنهام هوتسبير الإنكليزي) وإيرك تين هاغ (مدرب أياكس أمستردام الهولندي).

وسوف يتم الإعلان عن اسم الفائز بهذه الجائزة يوم 23 أيلول/سبتمبر 2019 ضمن الحفل الذي سيقام في مدينة ميلانو الإيطالية.