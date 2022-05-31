بلماضي يتحدّث عن قائمة الجزائر لتصفيات "كان 2023" من قبل beIN SPORTS May 31, 2022 18:43 3:26 دقيقة ردّ جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري على عدد من التساؤلات التى رافقت إعلانه عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمباراتين أمام كل من أوغندا وتنزانيا لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. تقارير إخبارية جمال بلماضي المنتخب الجزائري -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة بلماضي يتحدّث عن قائمة الجزائر لتصفيات "كان 2023" 2:47 دقيقة المغربي ياسين بونو يدخل تاريخ الدوري الإسباني 3:34 دقيقة موسم رائع للمحترفين العرب في كرة القدم الإنكليزية 0:29 دقيقة رومان سايس يعلن رحيله عن صفوف وولفرهامبتون 0:19 دقيقة غوف تبلغ نصف نهائي رولان غاروس 0:44 دقيقة توتنهام يعلن تعاقده مع بيريشيتش 0:46 دقيقة الإيطالية تريفيسان إلى نصف نهائي رولان غاروس 1:02 دقيقة رابطة البرميرليغ تحذّر الجماهير من اجتياح الملاعب 0:57 دقيقة سكالوني: "إيطاليا خصم كبير" 0:52 دقيقة دي بروين ينتقد بطولة دوري الأمم الأوروبية