بلماضي: "ستوجّه الدعوة لفوزي غلام عندما يستعيد مستواه" November 12, 2019 16:45 1:12 دقيقة قبل مواجهة زامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 أكّد مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي أنّ الدعوة ستُوجّه لفوزي غلام عندما يستعيد مستواه المعهود. و أضاف بلماضي أنّ المباراة ستكون صعبة ضدّ منافس فاز على الجزائر في تصفيات مونديال 2018. منتخب الجزائر جمال بلماضي -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة محمد صلاح يغيب عن مواجهتي كينيا وجزر القمر 1:01 دقيقة جنوب إفريقيا تنتزع فوزاً مهماً من كوت ديفوار 0:25 دقيقة الإمارات والبحرين تقرّران المشاركة في "خليجي 24" 0:36 دقيقة فيدرر يبقى في الصراع على بطاقة نصف النهائي 1:12 دقيقة بلماضي: "ستوجّه الدعوة لغلام عندما يستعيد مستواه" 2:44 دقيقة إنكلترا تستعد للمباراة الـ1000 في تاريخها 0:29 دقيقة سانتياغو سولاري سفيرأ للنادي الملكي 0:39 دقيقة إدارة يوفنتوس ستجتمع برونالدو 0:45 دقيقة نتائج قرعة كأس الاتحاد الإفريقي 2:15 دقيقة سان أنطونيو يكرَم باركر بسحب قميصه الرقم 9