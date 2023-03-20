بلماضي: باب المنتخب مفتوح أمام كل لاعب قادر على تقديم الإضافة من قبل beIN SPORTS March 20, 2023 14:03 2:56 دقيقة عقد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر مؤتمرا صحفيا كشف خلاله عن قائمته لمواجهتي النيجر المقبلتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا مضيفاً أن باب المنتخب مفتوح أمام كل لاعب قادر على تقديم الإضافة. تقارير إخبارية منتخب الجزائر جمال بلماضي -آخر الفيديوهات 2:44 دقيقة عرض المجسم الأصلي لمونديال السيدات في الرباط 2:56 دقيقة بلماضي: الباب مفتوح لكل لاعب قادر على تقديم إضافة 1:18 دقيقة ريفر بليت يعتلي صدارة الدوري الأرجنتيني مؤقتاً 1:27 دقيقة دجوكوفيتش يتراجع للمركز الثاني وجابر للمركز الخامس 0:35 دقيقة بلماضي يستدعي بونجاح لتعويض سليماني 1:00 دقيقة ريباكينا تتوّج بلقب بطولة إنديان ويلز 4:07 دقيقة ألكاراس يتوّج بلقب إنديان ويلز ويتصدر التصنيف 1:29 دقيقة دنفر ناغتس وميلووكي باكس يستعيدان توازنهما 1:25 دقيقة تشافي: حققنا انتصاراً مهماً وكنا الأفضل 1:47 دقيقة أنشيلوتي: "كنا نستحق الفوز"