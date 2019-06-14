وبعد فوزها على كازاخستان واسكتلندا في تصفيات كأس أوروبا 2020، عززت بلجيكا تقدمها على المنتخب الأزرق الذي عوض خسارته أمام تركيا صفر-2 بفوزه على أندورا المتواضعة 4-صفر.

واحتفظت البرازيل التي تستهل الجمعة بطولة كوبا أميركا على أرضها، بالمركز الثالث وانكلترا بالرابع.

وكانت البرتغال الأبرز بين العشرة الأوائل مع تقدمها مركزين نحو الخامس بعد فوزها في نهائي دوري الأمم على هولندا (1-صفر) التي أصبحت في المركز الرابع عشر (+2)، فيما ارتقت إسبانيا إلى المركز السابع (+2) وألمانيا إلى الحادي عشر (+2) وإيطاليا إلى الرابع عشر (+3).

وتصدرت إيران المنتخبات الاسيوية في المركز العشرين والسنغال المنتخبات الإفريقية في المركز الثاني والعشرين، متقدمة على الصعيد القاري على تونس التي باتت صاحبة أفضل ترتيب بين المنتخبات العربية (25 عالمياً) بتقدمها ثلاثة مراكز.



في ما يأتي ترتيب العشرة الأوائل على النحو التالي:



1- بلجيكا 1746 نقطة

2- فرنسا 1718

3- البرازيل 1681

4- انكلترا 1652

5- البرتغال 1631 (+2)

6- كرواتيا 1625 (-1)

7- إسبانيا 1617 (+2)

8- الأوروغواي 1615 (-2)

9- سويسرا 1605 (-1)

10- الدنمارك 1589