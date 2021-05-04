ويدافع مارتينيز عن ألوان بايرن منذ عام 2012 قادماً من أتلتيك بلباو بصفقة قياسية في حينها بالنسبة للنادي البافاري بلغت 40 مليون يورو.

وتوج مارتينيز بلقب الدوري الألماني في المواسم الثمانية التي قضاها مع بايرن حتى الآن، ويسير نحو اللقب التاسع بما أن النادي البافاري يتقدم بفارق 7 نقاط عن لايبزيغ الثاني قبل ثلاث مراحل على انتهاء الموسم.

كما توج ابن الـ32 بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2013 و2020، وهو لعب الدور الأساسي في منح بايرن لقب الكأس السوبر الأوروبية عامي 2013 ضد تشيلسي الإنكليزي (أدرك التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثانية) و2020 ضد إشبيلية الإسباني (سجل هدف الفوز 2-1 في الشوط الإضافي الثاني).

وقال مارتينيز في إنه "فخور وسعيد جداً لأني كنت ضمن عائلة بايرن طيلة تسعة أعوام... وأنا سعيد جدا بالألقاب الكثيرة التي أحرزناها معا".

وانضم مارتينيز الى قلب الدفاع جيروم بواتنغ والظهير النمساوي دافيد ألابا والمدرب هانزي فليك الذين سيغادرون عملاق بافاريا في نهاية الموسم.

وأشار بايرن في بيان الى أنه "سيحظى مارتينيس، ألابا، بواتنغ وفليك في نهاية الموسم بوداع لائق من بايرن تقديراً لانجازاتهم الرائعة مع النادي".

وخاض مارتينيس 266 مباراة بقميص بايرن، لكن هذا الموسم بدأ أساسياً في أربع مباريات في الدوري وواحدة في دوري الأبطال في ظل تفضيل ليون غوريتسكا ويوزوا كيميش لشغل مركزي الوسط الدفاعي.