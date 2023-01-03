بعد مسيرة حافلة ...رونالدو يحط الرحال في النصر من قبل beIN SPORTS January 3, 2023 20:58 2:53 دقيقة لاعب نشأ في ظروف قاسية، لكن إيمانه بنفسه كان سلاحه وسط هذه الحياة... كريستيانو رونالدو ابن ماديرا يحط الرحال في النصر السعودي بعد مسيرة مظفرة. تقارير إخبارية كريستيانو رونالدو النصر السعودي -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة بعد مسيرة حافلة ...رونالدو يحط الرحال في النصر 2:30 دقيقة رونالدو ...سجلٌ حافل بالتتويجات والأرقام القياسية 7:12 دقيقة تقديم النجم كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي 0:30 دقيقة لولا دا سيلفا يتقدم الجنازة الرسمية للأسطورة بيليه 3:28 دقيقة ختام مراسم تشييع جثمان الأسطورة بيليه 1:20 دقيقة الكأس المتحدة: إيطاليا تصعد إلى نهائي بريسبين 2:06 دقيقة هاملين لاعب كرة القدم الأميركية في حالة حرجة 0:24 دقيقة خليجي 25: المنتخب البحريني يصل إلى البصرة 3:49 دقيقة مراسم تشييع جنازة الأسطورة بيليه تختتم الثلاثاء 0:36 دقيقة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني يشارك في جنازة بيليه