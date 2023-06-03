ونال برشلونة الإسباني لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه بفوزه الصعب على فولفسبورغ الألماني في المباراة النهائية 3-2 بعد ريمونتادا مثيرة.

وتقدّم فولفسبورغ مبكراً بفضل هدف البولندية باجور (3) قبل أن تضيف زميلتها بوب الهدف الثاني (37).

ودخل برشلونة الشوط الثاني بصورة مغايرة، إذ تمكن من تعديل النتيجة بفضل ثنائية من نجمته باتري (48 و50).

وأضافت السويدية رولفو هدف التقدم لبرشلونة بعد كرة حائرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السبعين من المواجهة.

وسبق لبرشلونة التتويج بلقب النسخة قبل الفائتة 2021.

ويملك ليون الفرنسي الرقم التاريخي بعدد مرات الفوز بلقب المسابقة بثمانية ألقاب.