بعثة باريس سان جيرمان تحط الرحال في الرياض من قبل beIN SPORTS January 19, 2023 15:33 1:18 دقيقة واصلت بعثة باريس سان جيرمان جولتها وانتقلت من العاصمة القطرية الدوحة إلى العاصمة السعودية الرياض حيث من المقرر أن تخوض مباراة كأس موسم الرياض مساء اليوم. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 1:56 دقيقة فريق موسم الرياض - باريس سان جيرمان:التغطية الخاصة 1:18 دقيقة بعثة باريس سان جيرمان تحط الرحال في الرياض 5:43 دقيقة أنس جابر تغادر بطولة أستراليا المفتوحة 5:13 دقيقة دجوكوفيتش بثبات إلى الدور القادم 1:46 دقيقة الأجواء داخل مسرح نهائي "خليجي 25" 1:38 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ميسي ورونالدو 2:19 دقيقة إقامة نهائي "خليجي 25" في موعده 2:59 دقيقة استياء كبير من مردود المنتخب التونسي 0:55 دقيقة السماح للحكام بشرح قراراتهم! 2:42 دقيقة أنييلي ينتقد مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم