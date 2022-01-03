وتخلّفَ عَدد من اللاّعبين عن بَعثة المنتخب المغربي لأسباب مختلفة منها الإصابة ُ بفيروس كورونا، إضافة إلى الالتزامات مع الأندية، على أن يَكتمِل العَـدد في الأيام المقبلة.

وسيتنافس أسود الأطلس مع منتخبات غانا وجزر القَمر والغابون ضمن المجموعة الثالثة.

