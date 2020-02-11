بعثة الزمالك تصل الدوحة لمواجهة الترجي من قبل beIN SPORTS February 11, 2020 21:18 1:32 دقيقة حظي الزمالك المصري باستقبال حاشد في العاصمة القطرية الدوحة لدى وصوله لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقية ضد الترجي التونسي. تقارير إخبارية الزمالك المصري كأس السوبر الإفريقي -آخر الفيديوهات 2:10 دقيقة جماهير الترجي تطالب فريقها بالعودة باللقب 1:32 دقيقة بعثة الزمالك تصل الدوحة لمواجهة الترجي 0:24 دقيقة يوفنتوس يمّدد عقد تشيزني 0:39 دقيقة القادسية الكويتي يعود بالفوز من ملعب الرفاع 0:51 دقيقة الفيفا يوافق على استقالة اتحاد الكرة العراقي 4:08 دقيقة تعادل مثير بين النصر والسد 0:39 دقيقة ديمبيلي سيغيب لنحو ستة أشهر 4:08 دقيقة الدحيل يبدأ المشوار بفوز مهم على برسيبوليس 0:31 دقيقة خسارة ثقيلة للعين على أرضه 11:52 دقيقة موجز الأخبار