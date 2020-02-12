بعثة الترجي التونسي تصل إلى الدوحة استعداداً لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقية من قبل beIN SPORTS February 12, 2020 12:14 2:12 دقيقة وصلت بعثة الترجي التونسي إلى العاصمة القطرية "الدوحة" استعدادا لمواجهة الزمالك المصري في كأس السوبر الإفريقية لتجد في استقبالها جماهير الفريق الوفية التي عبّرت عن أملها في التتويج باللقب. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة صدام قوي بين ليون ومرسيليا في ربع نهائي كأس فرنسا 2:12 دقيقة بعثة الترجي التونسي تصل إلى العاصمة القطرية 1:48 دقيقة هاردن ووستبروك يقسوان على سلتيكس 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:44 دقيقة رين إلى نصف نهائي كأس فرنسا 0:50 دقيقة الشكوك تحوم حول مشاركة جواو فيليكس أمام ليفربول 2:10 دقيقة جماهير الترجي تطالب فريقها بالعودة باللقب 1:32 دقيقة بعثة الزمالك تصل الدوحة لمواجهة الترجي 0:24 دقيقة يوفنتوس يمّدد عقد تشيزني 0:39 دقيقة القادسية الكويتي يعود بالفوز من ملعب الرفاع