بعثة الأهلي المصري تحط الرحال في الدوحة من قبل beIN SPORTS December 18, 2021 08:58 0:38 دقيقة وصلت بعثة النادي الأهلي المصري إلى الدوحة تمهيداً لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقية بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الرجاء البيضاوي المغربي. تقارير إخبارية الأهلي المصري كأس السوبر الإفريقي الرجاء البيضاوي -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة رابح ماجر يشيد بالمستوى الفني لكأس العرب 0:44 دقيقة التمياط يدعو الجميع لزيارة قطر ومشاهدة المونديال 0:43 دقيقة تتويج جديد لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 1:13 دقيقة ساوثغيث يتحدث عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:32 دقيقة مباراة مميزة بين أساطير العالم وأساطير العرب 0:38 دقيقة بعثة الأهلي المصري تحط الرحال في الدوحة 5:43 دقيقة 365 يوماً على نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ 5:00 دقيقة إيقاف مباراة باريس وليون في كأس فرنسا بسبب الشغب 0:28 دقيقة تهنئة خاصة من نجوم باريس سان جيرمان للشعب القطري 1:43 دقيقة منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة قطر