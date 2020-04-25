بطولة الليغا الخيرية April 25, 2020 18:59 0:00 دقيقة كن معنا لحظة بلحظة في البث المباشر من اليوم الأول لبطولة الليغا الإلكترونية لمكافحة وباء #كورونا المستجد! بطولة الليغا الخيرية - الجزء الأول فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:00 دقيقة بطولة الليغا الخيرية 34:48 دقيقة بطولة البريميرليغ المنزلية (النهائي) 23:51 دقيقة بطولة فيفا 20 الدولية 0:53 دقيقة سيناريوهات عديدة لاستكمال منافسات الـ"ليغا" 2:01 دقيقة فيروس كورونا يضع لقاء ليفربول وأتلتيكو تحت المجهر 0:59 دقيقة الرابطة الفرنسية تتوصل لاتفاق مع قنوات البث 2:18 دقيقة رسمياً إنهاء الدوري الهولندي بسبب فيروس كورونا 1:11 دقيقة أحكام بالسجن في حق مسؤولين ولاعبين في إسبانيا 0:57 دقيقة فيفا يبدأ دفع 150 مليون دولار من المساعدات 0:46 دقيقة نهائي كأس ألمانيا: موعد مؤجل خلف أبواب موصدة