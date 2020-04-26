بطولة الليغا الخيرية من قبل beIN SPORTS April 26, 2020 19:07 0:00 دقيقة من هنا تنطلق منافسات اليوم الختامي لبطولة الليغا لدعم جهود التصدي لوباء #كورونا المستجد! 🎮⚽️ #خليك_في_البيت ولا تفوت المتعة عبر البث المباشر. تقارير إخبارية كرة قدم -آخر الفيديوهات 2:13 دقيقة مونشنغلادباخ وحملة "ابق في بيتك وكن في المدرجات" 2:03 دقيقة وضع خطة لاستئناف النشاط في إنكلترا 1:53 دقيقة جدل متواصل حول استئناف النشاط في إسبانيا 0:34 دقيقة 3 أندية في إيطاليا توافق على الـ"بروتوكول" الطبي 0:42 دقيقة أندية الدوري الإيطالي تخوض صراعاً قضائياً 0:45 دقيقة لوغريت يقترح خوض نهائي كأس فرنسا في يونيو 3:48 دقيقة فوزي غلام يرد هزليا على استفسارات مواطنيه! 1:00 دقيقة ثنائية صلاح ومانيه القاتلة وفوز يونايتد على سيتي 0:46 دقيقة فحوصات طبية سرية للاعبي أميان استعداداً للعودة 0:50 دقيقة محادثة هاتفية بين مورينيو ومونييه