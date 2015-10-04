ويدين بايرن بانتصاره الكبير إلى توماس مولر ومهاجم دورتموند السابق البولندي المتألق روبرت ليفاندوفسكي اللذين تقاسما أربعة من الأهداف الخمسة.

ودخل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا إلى هذه الموقعة وهو يبحث عن مواصلة انتصاراته بعدما خرج فائزاً من مبارياته السبع الأولى في الدوري، اضافة إلى فوزه بمباراتيه في دوري أبطال أوروبا على أولمبياكوس اليوناني خارج ملعبه 3-0 وعلى دينامو زغرب الكرواتي 5-0، وبمباراته في الدور الأول من مسابقة الكأس المحلية أيضاً.

أما بوروسيا دورتموند، فاستهل الموسم بفوزه في مبارياته الـ11 الأولى في جميع المسابقات قبل ان يتعثر في المباريات الثلاث الأخيرة التي اكتفى فيها بالتعادل (اثنان في الدوري وواحدة في يوروبا ليغ)، قبل أن يتلقى اليوم على يد غريمه البافاري هزيمته الأولى للموسم، ما تسبب بتخلفه عن الأخير بفارق 7 نقاط.

واستهل بايرن اللقاء بشكل مثالي اذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 26 عبر مولر بعد أن وصلته الكرة بتمريرة طويلة من جيروم بواتنغ، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 35 من ركلة جزاء تسبب بها الأرميني هنريك مختاريان باسقاطه الاسباني تياغو الكانتارا داخل المنطقة.

لكن دورتموند لم يستسلم وتمكن من العودة إلى اللقاء عبر الغابوني المتألق بيار ايميريك أوباميانغ الذي قلص الفارق بعد دقيقة فقط بعد تمريرة من غونزالو كاسترو (36|).

لكن فرحة أوباميانغ تبخرت في بداية الشوط الثاني عندما تمكن ليفاندوفسكي من تعزيز سجله "الخارق" لهذا الموسم بتسجيله ثنائية رفع من خلالها رصيده إلى 12 هدفاً في المباريات الثماني الأولى (لم يسجل في كل المباريات خلافاً لأوباميانغ)، معادلاً انجاز كريستيان مولر (موسم 1964-1965 مع كولن) و"المدفعجي" غيرد مولر (موسم 1968-1969 مع بايرن بالذات).

وسجل ليفاندوفسكي هدفه الأول بعد أقل من دقيقة على انطلاق الشوط الثاني بتسديدة من مسافة قريبة بعد تمريرة أخرى من بواتينغ، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 58 بعد عرضية من ماريو غوتسه الذي أضاف بنفسه الخامس في الدقيقة 66 بتسديدة من منتصف المنطقة بعد أن وصلت الكرة اليه عبر الكانتارا.

وبثنائية اليوم أصبح ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 9 أهداف في ثلاث مباريات متتالية، اذ أنه دك في المرحلة قبل الماضية شباك فولفسبورغ وصيف البطل بخمسة أهداف في غضون تسع دقائق بعد دخوله في الشوط الثاني (5-1)، ثم أضاف هدفين أخرين في المرحلة السابقة ضد ماينتس (3-صفر)، علما بانه سجل الثلاثاء الماضي ثلاثية أيضاً في مرمى دينامو زغرب الكرواتي (5-صفر) في دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب "باي ارينا"، انتكس باير ليفركوزن مجدداً بعد أن خرج فائزاً من المرحلتين السابقتين اثر ثلاث هزائم متتالية، وذلك بتعادله مع ضيفه أوغسبورغ بهدف للمغربي الأصل كريم بلعربي (39)، مقابل هدف هدية من حارسه بيرند لينو الذي حول الكرة في شباكه عن طريق الخطأ (12).

وحصل ليفركوزن على فرصة ذهبية لخطف النقاط الثلاث من ركلة جزاء لكن التركي هاكان كالهانوغلو اهدرها (71).

وأصبح ليفركوزن بعد هذه المباراة متخلفاً في المركز السابع بفارق 11 نقطة عن بايرن المتصدر، فيما أصبح رصيد أوغسبورغ 5 نقاط فقط في المركز السادس عشر.