وقال بشيكتاش في بيان "خضعنا الاربعاء 13 ايار/مايو لفحص جديد لكوفيد-19 لجميع اللاعبين، جهازنا الفني وموظفي بنيتنا التحتية. وبحسب النتائج تبين إصابة ثمانية أشخاص".

وأضاف النادي بعدها أنّ رئيسه أحمد نور جيبي جاءت نتيجة فحصه إيجابية، من دون أن يوضح ما إذا كان من بين الأشخاص الثمانية.

وستثير هذه الإصابات المزيد من المخاوف لاسيما بعد أن حدد الاتحاد المحلي للعبة موعد 12 حزيران/يونيو لاستئناف منافسات الدوريات المحترفة المتوقفة منذ آذار/مارس وراء أبواب موصدة.

وأكد رئيس الاتحاد نهاد أوزدمير بأن المباريات ستلعب دون جمهور لكن هذا الأمر قد يتغير استناداً إلى كيفية تطور تفشي فيروس "كوفيد-19"، وذلك في وقت كشف نادي الدرجة الثانية ارزوروم سبور الأربعاء عن تسجيل 11 حالة إصابة بالفيروس، بينها أربعة لاعبين.

وقال المدافع يوسف آجير "شكراً للاتحاد! ماذا تنتظرون بعد؟ أصيب اليوم 11 شخصاً، وسيرتفع العدد إلى 20 بعد أيام قليلة!".

كما أعلن نادي قاسم باشا من الدرجة الأولى الخميس إصابة اثنين من لاعبيه بالفيروس.

وسجلت تركيا رسمياً 143114 حالة إصابة بالفيروس في حين توفى 3952 شخصاً بحسب وزير الصحة الأربعاء.

وفي آذار/مارس، أعلن مدرب غلطة سراي فاتح تيريم عن إصابته بالفيروس، كما حال الحارس السابق للمنتخب التركي وبرشلونة الإسباني روشتو رتشبر، قبل أن يتعافيا.