بسام الراوي يتحدث عن تعادل العنابي مع منتخب لوكسمبورغ من قبل beIN SPORTS September 7, 2021 23:05 1:44 دقيقة تحدث لاعب منتخب قطر بسام الراوي عن المواجهة التي أفضت إلى التعادل الإيجابي 1-1 مع منتخب لوكسمبورغ، كما تطرق إلى المواجهات الثلاث ككل للعنابي والتي لعبها مؤخراً. مقابلات منتخب قطر منتخب لوكسمبورغ بسام الراوي -آخر الفيديوهات 2:44 دقيقة اسكتلندا تقتنص الوصافة 1:44 دقيقة الراوي يتحدث عن تعادل العنابي مع منتخب لوكسمبورغ 5:41 دقيقة هولندا تدك شباك تركيا بسداسية وتنتزع الصدارة منها 3:24 دقيقة فرنسا تستعيد ذاكرة الانتصارات وتهزم فنلندا 3:41 دقيقة التعادل يحسم مواجهة لوكسمبورغ مع قطر 4:07 دقيقة البرتغال تعود من باكو بانتصار مريح 0:45 دقيقة تأجيل مباراة إشبيلية وبرشلونة إلى وقت لاحق 0:33 دقيقة تونس تواصل التألّق وتتجاوز عقبة زامبيا 0:31 دقيقة كوريا الجنوبية تتخطّى لبنان بصعوبة 0:52 دقيقة حدث فريد يرافق قمّة توتنهام وتشيلسي