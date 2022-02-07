بريطانيا وجمهورية أيرلندا تسعيان لتنظيم "يورو 2028" من قبل beIN SPORTS February 7, 2022 11:34 0:58 دقيقة اتفقت المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا على التقدم بملف مشترك لتنظيم بطولة أمم أوروبا عام 2028. جاء ذلك بعد اتفاق الدولتين على عدم التقدم بملف مشترك لتنظيم كأس العالم عام 2030. تقارير إخبارية بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة منافسة رائعة بين صلاح وماني في نهائي إفريقيا 0:48 دقيقة بينغ شواي تلتقي باخ في بيجين 1:33 دقيقة الأفراح تعم السنغال بعد الفوز التاريخي 1:38 دقيقة الألمانية هيرمان تتوج بذهبية البياثلون 15 كيلومترا 0:58 دقيقة بريطانيا وجمهورية أيرلندا تسعيان لتنظيم يورو 2028 1:06 دقيقة السويدية هكتور تقتنص لقب التعرج الطويل 3:01 دقيقة الروسية اليافعة فالييفا تدخل التاريخ 1:03 دقيقة السويسري فويز يتوّج بذهبية التزلج الإنحداري 1:05 دقيقة ذهبية التزلج الحر للكندي باروت 1:30 دقيقة سيسيه يشيد بمنتخب مصر ويثمّن جهود لاعبي السنغال