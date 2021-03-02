تعود صورة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول من عام 2020، وهي على هاتف محمول خلال خطابه المتلفز حول جائحة COVID-19، قبل مباراة كرة القدم في الدور الثالث لكأس الرابطة بين لوتون تاون ومانشستر يونايتد.

وذكر جونسون في حوار حصري مع صحيفة (ذا صن) أن الوزاراتِ المختصةَ خاطبت الاتحادَ الأوروبي لكرة القدم لإعلان الجاهزية لاستقبال أي عدد ممكن من المباريات، خاصة في ظل نجاح حملة التلقيحِ ضد فيروس كورونا وعودةِ الأوضاع إلى السيطرة مجددا للتعامل مع الوباء، وأضاف جونسون أن بريطانيا ستستضيف النهائي ونصف النهائي، ومستعدةً لاستضافة كافة مباريات البطولة.

من جهة اخرى أعلن جونسون دعم مِلفٍ لاستضافة كأس العالم لعام 2030، لتقام بين إنكلترا واسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية إضافة إلى جمهورية آيرلندا.

وذكر جونسون أن وزارةَ الماليةِ جاهزةٌ لتقديم الدعم اللازم من أجل إعادة كرة القدم إلى مهدها، مضيفاً أن الوقت قد حان لاستضافة كأس العالم مرة أخرى بعد طول غياب.



