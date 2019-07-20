وسجل كل من الإسباني باكو ألكاسير (3) والدنماركي توماس ديلاني (53) ومواطنه جاكوب برون لارسن (58) أهداف الفريق الألماني فيما دوّن هاري ولسون (35) وريان بريوستر (75 من ركلة جزاء) هدفي الفريق المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا.

