وكانت أهداف الفريق الكاتالوني من توقيع جينيفير هيرموسو (5) وألكسيا بوتيلاس (19 و33) ومارتا توريخون (74).

وضمن ذات المرحلة عاد أرسنال بانتصار كبير من أرض كو الدنماركي بخمسة أهداف لواحد.

ورفع البلاوغرانا رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال الثاني في حين يحلّ هوفنهايم ثالثاً (3 نقاط) أمام كو الأخير والباحث عن أولى نقاطه.

ولحساب المجموعة الرابعة حقق أولمبيك ليون فوزاً ثميناً على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بهدفين لواحد.

ورفع ليون رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق خمس نقاط عن بايرن ثاني الترتيب.