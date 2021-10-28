برشلونة يسعى للتعاقد مع تشافي - ما هو موقف السد ؟ من قبل beIN SPORTS October 28, 2021 19:07 4:41 دقيقة آخر المستجدات المتعلقة بالمدرب الإسباني تشافي وإمكانية خلافته للهولندي رونالد كومان المقال أمس الأربعاء من تدريب برشلونة وموقف نادي السد القطري من الأنباء المتداولة بشأن هذا الموضوع. تقارير إخبارية برشلونة السد القطري تشافي تشافي هيرنانديز -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة ماغواير يصف هزيمة اليونايتد أمام ليفربول بالمؤلمة 0:52 دقيقة الارتياح يعمّ الشارع الكاتالوني بعد إقالة كومان 4:41 دقيقة برشلونة يسعى للتعاقد مع تشافي - ما هو موقف السد ؟ 11:16 دقيقة إجماع "كاتالوني" على ضرورة التعاقد مع تشافي 0:29 دقيقة تشافي يعلّق على ترشيحه لتدريب برشلونة 0:45 دقيقة سان جيرمان يعلن غياب نجمه مبابي عن مواجهة ليل 0:39 دقيقة شفارتسمان يبلغ ربع نهائي بطولة فيينا المفتوحة 0:34 دقيقة أنشيلوتي: "كومان بذل كل ما في وسعه مع برشلونة" 0:37 دقيقة كانساس سيتي يفوز على لوس أنجليس غالاكسي 1:34 دقيقة اللجنة العليا للمشاريع والإرث تبرم اتفاقية جديدة