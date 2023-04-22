برشلونة يتجاوز تشلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS April 22, 2023 19:55 2:16 دقيقة منحت تسديدة مبكرة مذهلة من النجمة النرويجية كارولين جراهام هانسن الفوز لبرشلونة 1-0 على تشلسي في ستامفورد بريدج في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات. الملخصات دوري أبطال أوروبا للسيدات فريق برشلونة للسيدات -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة محرز: عندما تتاح لك الفرصة عليك أن تستغلها 0:35 دقيقة أندريه روبليف في نهائي بطولة البوسنة 1:20 دقيقة ألكاراس وتسيتسيباس في نهائي دورة برشلونة 4:27 دقيقة دورتموند يستعرض ويصعد إلى صدارة الدوري الألماني 2:16 دقيقة برشلونة يتجاوز تشلسي في ذهاب نصف النهائي 3:02 دقيقة مانشستر سيتي يصعد للنهائي بهاتريك تاريخي من محرز 3:59 دقيقة صلاح يقود ليفربول للفوز على نوتنغهام 3:56 دقيقة ماينتس يُعمق جراح بايرن ميونيخ ويهزمه بثلاثية 2:17 دقيقة سيمبا يحقق الأفضلية على الوداد ويهزمه بهدف 0:27 دقيقة سيفنتي سيكسرز يفتقد لخدمات إمبيد