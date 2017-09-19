وكان اللاعب أصيب بتمزق في أوتار الفخذ الأيسر وخرج في الدقيقة 28 من مباراة الفريق أمام خيتافي يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وساد الاعتقاد في البداية أنها إصابة طفيفة ولكن الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب أمس الأول أكدت خطورة الإصابة وغياب اللاعب حتى مطلع 2018.

وسافر اللاعب إلى فنلندا مباشرة حيث أجرى الجراحة تحت إشراف الطبيب ساكاري أورافا.

وانتقل ديمبيلي من بوروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة في صيف هذا العام مقابل 105 ملايين يورو (125.5مليون دولار) بالإضافة إلى 40 مليون أخرى طبقا لأداء اللاعب.

وتعاقد برشلونة مع ديمبيلي في محاولة لتعويض رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف الفريق في صيف هذا العام إلى باريس سن جيرمان الفرنسي.