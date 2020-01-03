برشلونة الأكثر إنفاقاً وريال مدريد ثانياً January 3, 2020 10:33 2:04 دقيقة تصدّر نادي برشلونة قائمة الأندية الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين هذا الموسم فيما حل ريال مدريد وصيفا. أما المركز الثالث فعاد ليوفنتوس حسب ما جاء في تقرير لإحدى المؤسسات المتخصصة. تقارير إخبارية ريال مدريد برشلونة يوفنتوس -آخر الفيديوهات 3:11 دقيقة زيارة لافتة لدجوكوفيتش وبارتي لمحميات "دب الكوالا" 3:21 دقيقة نجوم بين مطرقة التمديد وسندان الرحيل 2:04 دقيقة برشلونة الأكثر إنفاقاً وريال مدريد ثانياً 1:47 دقيقة صفقة انضمام الحارس نوبل لبايرن ميونيخ تثير الجدل 2:02 دقيقة خسائر تشيلسي في 2019 بلغت 128 مليون دولار 11:48 دقيقة موجز الأخبار 0:37 دقيقة روي فاريا يشيد بالخبرة الكبيرة لدى ماندجوكيتش 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:53 دقيقة بورتر الـ"مميز" يقود ناغتس للفوز على بايسرز 0:54 دقيقة روني يحقّق الفوز الأول بعد عودته إلى إنكلترا