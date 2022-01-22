تناوب على تسجيل أهداف لاروخا كلٌ من أورتيث في مناسبتين إضافة إلى هدفٍ لكل من راؤول غوميث وراؤول كامبوس وسيرخيو لوثانو.

فيما دون يوسيب بوشكوفيتش هدف المنتخب البوسني ليستهل منتخبُ إسبانيا بنجاح حملة البحث عن لقب ثامن في البطولة يعزز رقمه القياسي.

