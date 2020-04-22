وأعلن بايل تبرعه الأربعاء من خلال فيديو عبر موقع "تويتر" لمستشفى كارديف وجامعة فايل "أردت تسجيل هذا الفيديو لشكر الجميع في الهيئة الصحية الوطنية لعملهم الدؤوب وتضحيتهم خلال أزمة فيروس كوفيد-19".

تابع اللاعب المتوج أربع مرات بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي الإسباني "يحتل مستشفى ويلز الجامعي موقعاً خاصاً في قلبي، فيه وُلدت وقد وفّر دعماً كبيراً لأصدقائي، عائلتي والمجتمع ككل".

أردف اللاعب البالغ 30 عاماً وعاشق رياضة الغولف "أنا وعائلتي نود تقديم الدعم. تابعوا العمل الجيد، تقومون بعمل رائع وشكراً جزيلاً لكم".

وأدى فيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء إلى وفاة 624 شخصاً في ويلز من أصل أكثر 8 آلاف إصابة.

وتم تعليق الدوري الإسباني حيث يحترف بايل منذ 12 آذار/مارس الماضي، عندما كان ريال يحتل المركز الثاني وراء برشلونة حامل اللقب.