بايرن ميونيخ يوثّق أوّل أيّام معسكر الدوحة بمقطع فيديو من قبل beIN SPORTS January 7, 2023 19:40 2:12 دقيقة نشر حساب نادي بايرن ميونيخ على تويتر مقطع فيديو يتضمّن مشاهد من اليوم الأول لمعسكره الخارجي بدايةً من المطار وانتهاءً بحصته التدريبية الأولى في العاصمة القطرية الدوحة. تقارير إخبارية الدوحة بايرن ميونيخ الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة أياكس يتعاقد مع حارس المرمى الأرجنتيني رولي 1:01 دقيقة السعادة تغمر مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان 0:25 دقيقة انطلاقة قوية للمنتخب القطري في "خليجي 25" 2:12 دقيقة بايرن يوثّق أوّل أيّام معسكر الدوحة بمقطع فيديو 2:46 دقيقة قمّة مرتقبة بين فنربهتشه وغلطه سراي 5:27 دقيقة فياريال يفاجئ ريال مدريد 4:02 دقيقة أولمبيك مارسيليا يتقدم بنجاح في كأس فرنسا 0:31 دقيقة نابولي يستعير الظهير بيريشينسكي من سمبدوريا 0:32 دقيقة المنتخب البحريني يستهل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 0:44 دقيقة المواجهة بين فياريال وريال مدريد تتجدد في الكأس