بايرن ميونيخ يواجه تحديات كبرى برغم صفقاته القوية من قبل beIN SPORTS August 2, 2022 12:22 2:33 دقيقة أبرم بايرن ميونيخ مجموعة من الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية، كان من أبرزها السنغالي ساديو ماني، الأمر الذي يرجح كفته في البوندسليغا، لكن فريق ناغلسمان يواجه تحدياً على الجبهة الأوروبية، لا سيما بعد خسارته لمهاجمه ليفاندوفسكي. تقارير إخبارية ميركاتو بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 1:27 دقيقة نكيتياه لا يستبعد مشاركته أساسياً بجوار جيسوس 0:29 دقيقة أيتس وبيرينو إلى ثاني أدوار "مدريد بريمير بادل" 2:41 دقيقة الرجاء يقدم مدربه الجديد البنزرتي لوسائل الإعلام 2:33 دقيقة بايرن ميونيخ يواجه تحديات كبرى برغم صفقاته القوية 0:23 دقيقة واتفورد يستهل موسمه بالفوز على شيفيلد يونايتد 0:37 دقيقة برشلونة يحدد موعد تقديم ليفاندوفسكي 0:33 دقيقة كأس سوبر لوسيل في قطر سبتمبر المقبل 2:10 دقيقة الجماهير الإنكليزية تحتفي ببطلات أوروبا 2:50 دقيقة استقبال كبير للنجم الأوروغوياني لويس سواريز 1:19 دقيقة برشلونة يبيع 25% من شركة تابعة له مقابل 100 مليون