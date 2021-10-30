

ورفع الفريق البافاري إلى 25 نقطة، متقدماً في الصدارة بفارق نقطة عن دورتموند، فيما أبقى فرايبورغ الثالث، والوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة هذا الموسم، على فارق النقاط الثلاث مع المتصدر بفوزه على غرويتر فورث 3-1.



"أثبتنا قدرتنا على الرد"



قال قائد بايرن الحارس مانويل نوير: "من المزعج تلقي هدفين، لكننا سعداء لاننا أثبتنا قدرتنا على الرد" في إشارة إلى خسارة الكأس.



واستعاد بايرن هيبته التي فقدها أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بخسارة مذلة بخماسية في دور الـ 16 من الكأس المحلية هي الأقسى له منذ عام 1978، بفوزه على أونيون برلين.



واستعد بايرن بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة بنفيكا البرتغالي (فاز البافاري ذهاباً برباعية نظيفة) في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيسمح له الفوز بضمان تأهله رسمياً إلى الدور التالي لأنه يتصدر مجموعته الخامسة بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط.



وعاد المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو للجلوس على مقاعد البدلاء بعد سقطة الكأس (دخل في الشوط الثاني في الدقيقة 69)، فيما قرر النادي البافاري الذي غاب عنه مدربه يوليان ناغلسمان المصاب بفيروس كورونا، العودة إلى الدفاع الرباعي مع الثنائي نيكلاس زوله والفرنسي لوكاس هرنانديز.



وفرض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نفسه نجماً للشوط الأوّل، فافتتح التسجيل عبر ركلة جزاء بعد لمسة يد على بول ياكيل داخل المنطقة اثر تسديدة من لوروا سانيه (15)، قبل أن يضاعف النتيجة من ركلة حرة لعبها يوزوا كيميش إلى توماس مولر فثبتها الأخير للبولندي الذي سددها بينية بقدمه اليمنى إلى أسفل القائم بعيداً عن متناول الحارس أندرياس لوتي (23).

وهو الهدف الثاني عشر لليفاندوفسكي متصدر ترتيب الهدافين في الدوري.

وتابع بايرن ضغطه، فأضاف الثالث بعدما تحوّل سانيه الذي أهدر قبلها بقليل فرصة بعد انفراده بالحارس لوتي استعراض مهاري من ليفاندوفسكي، إلى هداف إثر تمريرة عرضية من الفرنسي كينغسلي كومان على الرواق الأيمن، اصطدمت بمولر وتحولت إلى لاعب الوسط الذي تابعها بسهولة في الشباك الخالية (35).



وأعاد برلين الامل لجماهيره بتسجيله هدف تقليص الفارق 1-3 بعد تمريرة من الياباني جينكي هاراغوشي داخل المنطقة إلى المدافع نيكو غييسيلمان تابعها تسديدة بالقدم اليسرى أصابت القائم وهزت شباك الحارس القائد مانويل نوير الذي فشل في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة توالياً في مختلف المسابقات (43).



قضى بايرن على آمال مضيفه في الشوط الثاني، بعدما توغل كومان في منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية بقدمه اليمنى في شباك الحارس (61)، قبل أن يسجل البديل المدافع النروجي يوليان رييرسون الهدف الثاني للفريق المضيف بتسديدة سهلة في الشباك الخالية من الحارس نوير الذي خرج لمحاولة قطع تمريرة البديل الآخر كيفن بهرنس من دون أن ينجح (65).



ومع دخول الفرنسي دايوت أوباميكانو بدلاً من مواطنه لوكا هرنانديز المصاب، استعاد البديل الكرة وركض لمسافة 70 متراً ليمرر داخل منطقة الجزاء إلى مولر، فسدد الأخير بقدمه اليمنى في الشباك (79).



في المباراة الثانية على ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند، افتتح الفريق الأصفر والأسود التسجيل في الدقيقة 40 أمام كولن بفضل لاعبه المتألق في الفترة الأخيرة البلجيكي ثورغان هازار الذي كسر مصيدة التسلل وتابع برأسه تمريرة عرضية من 20 متراً من الإنكليزي جود بيلينغهام.



وأضاف اللاعب الشاب البديل ستيفن تيغيس (23 عاماً) الثاني بعد تمريرة من يوليان برانت في الدقيقة 63.



فرايبورغ من دون خسارة



وحافظ فرايبورغ على سجله خالياً من الخسارة مع 6 انتصارات مقابل 4 تعادلات، ليتابع مشواره بفوزه على متذيل الترتيب غرويتر فورث بفضل النيران الصديقة بعدما حوّل المدافع سايمون أستا الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (20)، قبل أن يضيف نيكولاس هوفلر الثاني برأسية اصطدمت بالقائم ومنه إلى حارس الضيوف ودخلت الشباك (39).



قلّص غرويتر فورث الفارق قبل ربع ساعة من صافرة النهاية بفضل جايمي ليفلينغ (74)، قبل أن يوجه الإيطالي فينتشينزو غريفو الضربة القاضية باضافته الثالث لفرايبورغ من ركلة جزاء (79).



وكان باير ليفركوزن الرابع أكبر الخاسرين في هذه المرحلة بعدما تجمد رصيده عند 17 نقطة إثر سقوطه على أرضه أمام فولفسبورغ 2-صفر في بداية ناجحة لمدرب الأخير الجديد الشاب فلوريان كوهفيلت (39 عاماً).



وأنهى فولسفبورغ سلسلة من 4 هزائم متتالية بفضل هدفي لوكاس نميشا (48) وماكسميليان أرنولد (51)، قبل أن ينهي اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه الفرنسي ماكسينس لاكروا لتلقيه بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وأهدر مهاجم ليفركوزن الأرجنتيني لوكاس ألاريو ركلة جزاء في الوقت القاتل.



وفاز ماينتس على مضيفه أرمينيا بيليفيلد 2-1، ليتقدم للمركز الخامس برصيد 16 نقطة.

