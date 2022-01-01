وقال النادي البافاري إن اللاعبين المصابين هم: "مانويل نوير، كينغسلي كومان، كورينتين توليسو، عمر ريتشاردز، وكذلك مساعد المدرب دينو توبمولر".

Four FC Bayern players have tested positive for coronavirus. The quartet will be absent when training begins on January 3rd.



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وأكد النادي أن الفريق لن يبدأ استعداداته للنصف الثاني من الموسم حتى 3-1-2022، بعدما كان مقرراً أن يبدأ في اليوم الثاني من السنة الجديدة أي غداً.

وأضاف بايرن: "سيخضع جميع اللاعبين والمدربين والطاقم لاختبارات PCR صباح يوم الثالث من يناير".

وكان افتقد العملاق البافاري الى لاعب خط الوسط يوزوا كيميتش لفترة بلغت أربعة أسابيع في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد إصابته بالفيروس ومضاعفاتها على حالته الصحية.

وأشعل كيميتش جدلًا كبيرًا في تشرين الاول/أكتوبر عندما رفض الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19 لمخاوف شخصية لكنه قال الشهر الماضي انه سعيد بتلقي اللقاح.

يستأنف بايرن مبارياته في البوندسليغا الجمعة بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ والتي ستقام من دون حضور الجمهور بسبب تفشي الفيروس.