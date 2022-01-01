وقال النادي البافاري إن اللاعبين المصابين هم: "مانويل نوير، كينغسلي كومان، كورينتين توليسو، عمر ريتشاردز، وكذلك مساعد المدرب دينو توبمولر".
وأكد النادي أن الفريق لن يبدأ استعداداته للنصف الثاني من الموسم حتى 3-1-2022، بعدما كان مقرراً أن يبدأ في اليوم الثاني من السنة الجديدة أي غداً.
وأضاف بايرن: "سيخضع جميع اللاعبين والمدربين والطاقم لاختبارات PCR صباح يوم الثالث من يناير".
وكان افتقد العملاق البافاري الى لاعب خط الوسط يوزوا كيميتش لفترة بلغت أربعة أسابيع في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد إصابته بالفيروس ومضاعفاتها على حالته الصحية.
وأشعل كيميتش جدلًا كبيرًا في تشرين الاول/أكتوبر عندما رفض الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19 لمخاوف شخصية لكنه قال الشهر الماضي انه سعيد بتلقي اللقاح.
يستأنف بايرن مبارياته في البوندسليغا الجمعة بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ والتي ستقام من دون حضور الجمهور بسبب تفشي الفيروس.