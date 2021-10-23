بطولة المانيا: بايرن ميونيخ يتايع عروضه الهجومية ودورتموند يواصل مطاردته



وحافظ بايرن على صدارته برصيد 22 نقطة مقابل 21 لدورتموند الفائز على أرمينيا بيليفلد خارج ملعبه 3-1.



ورفع الفريق البافاري عدد أهدافه في الدوري المحلي إلى 33 هدفاً بعد مرور 9 مراحل وهو رقم قياسي في تاريخ البوندسليغا.



وللمباراة الثالثة توالياً نجح بايرن في تسجيل 4 أهداف على الأقل، بعد إلحاقه هزيمة نكراء بباير ليفركوزن أحد المرشحين لمنافسته على اللقب 5-1 في عقر دار الأخير الأحد الماضي، قبل أن يدك شباك بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة خارج ملعبه أيضاً في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.



ونجح بايرن للمباراة ال85 توالياً في تسجيل هدف على الأقل في مختلف المسابقات بينها 56 في دوري بوندسليغا وهو رقم قياسي أوروبي.



على ملعب "أليانز أرينا" أكرم بايرن ضيفه هوفنهايم برباعية جديدة. خاض الفريق البافاري المباراة في غياب مدربه الشاب يوليان ناغلسمان المصاب بجائحة كوفيد-19 فلازم منزله لكنه كان يعطي تعليماته تباعاً للجهاز الفني طوال المباراة.



وافتتح سيرج غنابري التسجيل لبايرن عندما تلقى كرة من موسيالا وأطلقها في سقف الشباك مسجلاً هدفه السادس هذا الموسم (16).



وتبادل ليفاندوفسكي الكرة مع توماس مولر قبل أن يعيدها الأخير إليه على مشارف المنطقة فأطلقها الأخير قوية في الشباك (30) لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف بفارق هدف واحد عن هداف بوروسيا دورتموند النروجي هالاند الذي سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين بداعي الإصابة.



وبات مانويل نوير ثاني لاعب في صفوف بايرن ميونيخ يحقق الانتصار ال300 له في صفوف الفريق البافاري بعد نظيره الحارس الشهير أوليفر كان المدير التنفيذي للنادي حالياً.



وأضاف المهاجم البديل الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ الهدف الثالث من مسافة قريبة (82) قبل أن يختتم البديل الآخر الفرنسي كينغسلي كومان مهرجان الأهداف مفتتحاً رصيده هذا الموسم (87).



دورتموند يواصل المطاردة



ولم يتأثر بوروسيا دورتموند الذي يتخلف عن بايرن بنقطة واحدة بغياب هدافه هالاند وعاد بنقاط المباراة الثلاث من أرض أرمينيا بيليفليد بالفوز عليه بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها إيمري تشان (31 من ركلة جزاء) وماتس هوملز من كرة على الطاير (45) والإنكليزي جود بيلينغهام بعد مجهود فردي رائع راوغ فيه أكثر من مدافع وغمز الكرة بحرفنة من زاوية ضيقة (72)، مقابل هدف للخاسر سجله فابيان كلوس (87 من ركلة جزاء).



وحقق لايبزيغ فوزاً عريضاً على غروثر فورث 4-1، وبقي فرايبورغ، الفريق وحيد الذي لم يخسر حتى الآن هذا الموسم (5 انتصارات و4 تعادلات)، بعودته ظافراً من فولفسبورغ بهدفين نظيفين رافعاً رصيده الى 19 نقطة في المركز الثالث.

في المقابل، وبعد أن فاز في مبارياته الأربع الأولى مطلع الموسم الحالي وتصدره للترتيب، مني فولفسبورغ بخسارته الرابعة توالياً ليحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة.



وتقام لاحقا مباراة هرتا برلين مع بوروسيا مونشنغلادباخ.