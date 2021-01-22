باولو سوزا مدرباً للمنتخب البولندي من قبل beIN SPORTS January 22, 2021 11:14 0:32 دقيقة أعلن الاتحادُ البولندي لكرة القدم تعيينَ البرتغالي باولو سوزا مدرباً للمنتخب الأول خلفا للمقال يرجي جان تشيك. تقارير إخبارية ميركاتو المنتخب البولندي باولو سوزا -آخر الفيديوهات 3:52 دقيقة أتلتيكو يحقق فوزه السادس توالياً ويبتعد بالصدارة 3:41 دقيقة معاناة ليفربول تتواصل بالسقوط أمام بيرنلي 2:00 دقيقة المنتخب المغربي يعدّ العدّة لمواجهة رواندا 0:27 دقيقة فالنسيا يسقط في فخ التعادل 0:43 دقيقة باريديس ينفي شائعات رحيله عن باريس سان جيرمان 0:30 دقيقة كريستال بالاس يضمّ الفرنسي "ماتيتا" إلى صفوفه 3:41 دقيقة ليبيا تفرّط في الفوز أمام الكونغو الديمقراطية 0:30 دقيقة تأجيل المباريات الثلاث المقبلة لغريزليز 0:54 دقيقة لوغريت يعتزم الترشّح لولاية رابعة ! 2:04 دقيقة هل ينجو ماندزوكيتش من لعنة الرقم 9 في ميلان ؟