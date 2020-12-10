باولو روسي يروي تفاصيل نهائي 1982 من قبل beIN SPORTS December 10, 2020 15:11 3:16 دقيقة باولو روسي بطلُ مونديال 1982، يروي تفاصيلَ نهائي مدريد في فيلم من إنتاج الفيفا. تقارير إخبارية كأس العالم إيطاليا -آخر الفيديوهات 3:34 دقيقة أبرز محطات باولو روسي 3:16 دقيقة باولو روسي يروي تفاصيل نهائي 1982 0:36 دقيقة بلجيكا الأولى عالمياً وتونس الأولى عربياً 0:33 دقيقة أولسان هيونداي يتجاوز عقبة بكين غوان 0:15 دقيقة قطر تستضيف السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان 0:35 دقيقة اتفاقية جديدة لفضح التلاعب بنتائج كرة القدم 2:12 دقيقة قمة منتظرة بين نابولي وسوسييداد في الدوري الأوروبي 0:29 دقيقة وفاة باولو روسي هداف مونديال 1982 3:30 دقيقة فوز منطقي لمانشستر سيتي المتصدر على مرسيليا 3:49 دقيقة تعادل غير مفيد لإنتر وشاختار