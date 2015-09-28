ودخل فريق المدرب توماس توخل إلى مباراته الأولى مع دارمشتات منذ الثالث من نيسان/أبريل 1982 حين تغلب عليه 3-1 خارج قواعده بعد أن فاز عليه ذهابا أيضاً 4-صفر، وهو يسعى إلى تعويض تعثر المرحلة الماضية حين فشل في تحقيق فوزه السادس على التوالي بتعادله مع مضيفه هوفنهايم 1-1 في مباراة تخلف خلالها قبل أن ينقذه أوباميانغ من الهزيمة الأولى.

لكن صاحب الأرض عانى الأمرين أمام دارمشتات وأنهى الشوط الأولى متخلفاً بهدف سجله مارسيل هيلر إثر هجمة مرتدة سريعة منسقة وصلته على إثرها الكرة من جيروم غوندورف فسددها "طائرة" رائعة في الشباك (17).

وحاول دورتموند جاهداً العودة إلى اللقاء لكنه لم يوفق في الوقت المتبقي من الشوط الأول ثم جاء الفرج في الشوط الثاني عبر أوباميانغ الذي وجد طريقه إلى الشباك للمباراة السابعة على التوالي بعدما وصلته الكرة من ماتياس غينتر (63).

ثم ضرب أوباميانغ مجدداً وسجله هدفه التاسع لهذا الموسم في الدقيقة 71 عندما وصلته الكرة على الجهة اليمنى للمنطقة بتمريرة من البديل البلجيكي عدنان يانوزاي فأطلقها على يمين الحارس، مسجلاً هدفه الرابع والعشرين في الدوري من أصل 23 مباراة خاضها عام 2015.

يذكر أن أوباميانغ دخل تاريخ الدوري الالماني في المرحلة الماضية أذ أصبح اول لاعب يسجل في المباريات السبعة الأولى من الموسم، وهو عزز اليوم هذا الرقم بتسجيله للمباراة السابعة على التوالي في مستهل الدوري.

لكن تألق أوباميانغ لم يحل دون وصول دارمشتات إلى شباك فريقه في الوقت القاتل من المباراة وذلك إثر ركلة حرة من منتصف الملعب احدثت ارتباكاً في المنطقة قبل أن تسقط الكرة أمام ايتاك سولو الذي أطلقها "طائرة" على يمين الحارس السويسري رومان بوركي (90)، مؤكداً بأن فريقه الذي يعود إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 33 عاماً، مفاجأة الموسم حتى الآن إذ سبق له أن أجبر شالكه على التعادل معه في معقله (1-1) ثم أسقط باير ليفركوزن في معقل الأخير أيضاً (1-صفر) ولم يخسر سوى أمام بايرن (صفر-3).

ومن المؤكد أن دورتموند كان يمني نفسه بالخروج فائزاً من هذه المباراة من أجل أن يتحضر بأفضل طريقة للسفر إلى "أليانز أرينا" حيث سيتواجه الأحد المقبل مع غريمه بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر الذي حقق السبت فوزه السابع على التوالي بتغلبه على مضيفه ماينتس (3-صفر).