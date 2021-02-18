وقال بطل البوندسليغا في بيان مقتضب جداً بشأن الظهير الأيمن البالغ من العمر 24 عاماً والذي من المحتمل أن يغيب عن ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه لاتسيو الايطالي الثلاثاء المقبل "إنه في حالة جيدة".

وبات بافار، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم في روسيا عام 2018، رابع لاعب في صفوف النادي البافاري يصاب بفيروس "كوفيد-19".

وأصيب لاعبا الوسط الاسباني خافي مارتينيز وليون غوريتسكا في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، ما منعهما من السفر إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية التي توج بايرن بلقبها على حساب تيغريس المكسيكي.

وأصيب كذلك توماس مولر بـ"كوفيد-19" وهو لا يزال في الحجر الصحي.

