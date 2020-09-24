باشيكو مدرباً جديداً للزمالك المصري من قبل beIN SPORTS September 24, 2020 12:55 0:38 دقيقة أعلن نادي الزمالك تعيين البرتغالي جايمي باشيكو مديراً فنياً للفريق بعد خمس سنوات من تركه القلعة البيضاء. تقارير إخبارية الزمالك المصري باتريس كارتيرون -آخر الفيديوهات 1:35 دقيقة قمة مرتقبة بين الدحيل والتعاون 0:58 دقيقة الهلال يؤكد عدم رضاه عن قرار الاتحاد الآسيوي 0:45 دقيقة دينامو كييف يضع قدماً في دور المجموعات 1:07 دقيقة لوبيتيغي يؤكد جاهزية إشبيلية لمواجهة بايرن 0:48 دقيقة فليك: حضرنا إلى بودابيست من أجل التتويج 0:52 دقيقة الرابطة الفرنسية توقف دي ماريا أربع مباريات 0:32 دقيقة تعيين فرانك دي بور مدربا جديدا للمنتخب الهولندي 4:29 دقيقة موهبة هافيرتس تنفجر أخيراً في كأس الرابطة 3:11 دقيقة أرسنال يتجاوز عقبة ليستر ويتأهل للدور الرابع 3:09 دقيقة باختاكور يُسيطر على صدارة المجموعة الثانية