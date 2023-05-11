على ملعب "أرتيميو فرانكي" في فلورنسا، حسم فيورنتينا نتيجة الشوط الأول في صالحه بهدف لمهاجمه البرازيلي أرتر كابرال الذي هز شباك فريقه السابق بازل برأسية من مسافة قريبة اثر رأسية لزميله المدافع الأرجنتيني لوكاس مارتينيس كواترا (25).

وهو الهدف الثامن لكابرال الذي انتقل إلى صفوف فيورنتينا مطلع عام 2022 في فترة الانتقالات الشتوية قادماً من بازل، في المسابقة فلحق بمهاجم ألكمار الدولي اليوناني فانغيليس بافليديس الى صدارة لائحة الهدافين.

ونجح بازل في إدراك التعادل عبر المهاجم الفرنسي أندي ضيوف بمجهود فردي رائع من منتصف الملعب أنهاه بتسديدة زاحفة ذكية من خارج المنطقة على يسار الحارس (71).

ومنح زكي أمدوني الفوز لبازل بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من داخل المنطقة للبديل داريان مايلز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وتقام مباراة الإياب الخميس المقبل.