بأمر من الحكومة الفرنسية .. مراجعة حسابات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم! من قبل beIN SPORTS September 17, 2022 11:53 0:47 دقيقة أمرت الحكومة الفرنسية بإجراء مراجعةٍ لحسابات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد استدعاءِ رئيسه نويل لوغريت إلى اجتماع عقب اتهاماتٍ بسلوك غيرِ لائق تجاه الموظفات. تقارير إخبارية المنتخب الفرنسي نويل لوغريت -آخر الفيديوهات 4:05 دقيقة مانشستر سيتي يتجاوز عقبة وولفرهامبتون دون عناء 0:47 دقيقة ريال مدريد يكمل تحضيراته للديربي 0:51 دقيقة برافو يعتذر لفينيسيوس عقب تصريحاته المسيئة 0:42 دقيقة أندي ديلور يعود إلى قائمة المنتخب الجزائري 2:04 دقيقة الاتحاد القطري يطلق حملة ترويجية لدعم المنتخب 0:58 دقيقة قميص مايكل جوردان يدخل التاريخ 4:07 دقيقة استاد لوسيل ... الأيقونة المستقبلية 0:47 دقيقة مراجعة حسابات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم! 3:08 دقيقة مشجعان فرنسيان في رحلة إلى الدوحة بواسطة الدراجة 3:02 دقيقة ذكريات رائعة للمنتخب المغربي في مونديال 1986