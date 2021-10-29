انطلاق بث سلسلة خاصة بالسيرة الذاتية لمارادونا من قبل beIN SPORTS October 29, 2021 14:53 1:11 دقيقة بدأ في الأرجنتين بث سلسلة تتناول السيرة الذاتية لأسطورة كرة القدم الراحل دييغو أرماندو مارادونا بعد مضي أقل من عام على وفاته. تقارير إخبارية دييغو أرماندو مارادونا -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة وزير الرياضة البريطاني ينتقد شغب الجماهير 1:11 دقيقة هوفمان يتحدّث عن موضوع تطعيم لاعبي كرة القدم 1:11 دقيقة انطلاق بث سلسلة خاصة بالسيرة الذاتية لمارادونا 0:24 دقيقة لابورتا يشيد بتطور تشافي ويرفض تأكيد التعاقد معه 1:16 دقيقة هدف على طريقة إبراهيموفيتش في الدوري الأميركي 3:03 دقيقة مباراة منتظرة بين باريس سان جيرمان وليل 1:42 دقيقة كريم بنزيمة يحلم بالتتويج بالكرة الذهبية 4:44 دقيقة أتلتيكو مدريد يكتفي بالتعادل على أرض ليفانتي 0:29 دقيقة فوز ثمين للوداد على الجيش الملكي 0:27 دقيقة بارجوان يقود مرانه الأول مع برشلونة