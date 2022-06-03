منتخب كوريا الجنوبية تسيّد المباراة وتمكّن من إحراز أربعة اهداف على مَدار الشّوطين، فيما دوّن مخيري أجمل هدف ماليزيا الوحيد في الدقيقة الثانية والثمانين.

انتصارٌ افتتاحي تصدرّ به منتخب كوريا الجنوبية ترتيبَ المجموعة.

وفي مباراة أخرى، تعادل منتخب تايلاند مع فيتنام بهدفين لمثلهما.

تقدّم منتخب فيتنام مرّتين، ونجح منتخب تايلاند في خطف التعادل في الوقت المبدّد، ليَكتفي كلٌ منتخب بنقطة واحدة.

من جانبه انقاد منتخب الإمارات للخسارة في مستهل مشواره في البطولة بخسارته أمام نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف ضمن المجموعة الرابعة.

