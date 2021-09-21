انتقالات المدربين محطّ الأنظار في الدوري المصري من قبل beIN SPORTS September 21, 2021 09:32 2:09 دقيقة شهدت حركة انتقالات المدرّبين في مصر نشاطاً ملحوظا هذا الصّيف رغم الاستقرار الذي عرفته أبرز القوى التقليدية. تقارير إخبارية الدوري المصري انتقالات المدرّبين -آخر الفيديوهات 1:06 دقيقة فيدرر يُشيد بدجوكوفيتش 0:42 دقيقة الحكم الأسترالي جاريد غيليت يدخل تاريخ البريميرليغ 0:32 دقيقة أتليتيكو مدريد ينشد العودة إلى سكة الانتصارات 0:27 دقيقة طرح تذاكر نهائي كأس أمير دولة قطر 1:41 دقيقة لقاء خاص مع البطل البارالمبي التونسي وليد كتيلة 2:09 دقيقة انتقالات المدربين محطّ الأنظار في الدوري المصري 2:41 دقيقة الاحتراف يستهوي لاعبي الدوري الجزائري 3:16 دقيقة برشلونة ينجو من الخسارة أمام غرناطة 1:20 دقيقة إسبانيا تتصدّر المجموعة الخامسة 0:37 دقيقة تقارير - رودريغيز يقترب من الدوري القطري