انتقادات عديدة في تونس لقرار إطلاق دوري السوبر الإفريقي من قبل beIN SPORTS August 11, 2022 12:37 3:52 دقيقة قوبل قرار إطلاقِ بطولة دوري السوبر الإفريقي في تونس بانتقادات عديدة تركزت على الصعوبات التنظيمية والرياضية، رغم العائدات المالية التي تدرها البطولة على الأندية الإفريقية. تقارير إخبارية تونس دوري السوبر الإفريقي -آخر الفيديوهات 3:24 دقيقة دوري السوبر الإفريقي..آراء الشارع السوداني 1:36 دقيقة آراء من الشارع المصري حول دوري السوبر الإفريقي 3:52 دقيقة انتقادات عديدة في تونس لدوري السوبر الإفريقي 1:33 دقيقة مدرب أينتراخت فرانكفورت فخور بفريقه 1:21 دقيقة كورتوا: تعاملنا مع المباراة بالعقلية المناسبة 2:19 دقيقة أنشيلوتي: لم تكن مباراة سهلة 6:16 دقيقة مراسم تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبية 5:07 دقيقة الملكي سوبر أوروبا 2:03 دقيقة استعدادات العربي والريان للقاء الأول في لوسيل 0:26 دقيقة تعادل الغرافة مع الوكرة وفوز أول للسيلية