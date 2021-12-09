انتصار بالستة لسيدات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS December 9, 2021 10:33 1:04 دقيقة واصل باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال اوروبا للسيدات واكتسح مضيفه خاركيف الأوكراني بسداسية دون رد. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا للسيدات باريس سان جيرمان للسيدات -آخر الفيديوهات 3:11 دقيقة أياكس يمدد عقد مديره الرياضي أوفرمارس 1:04 دقيقة انتصار بالستة لسيدات سان جيرمان في دوري الأبطال 1:24 دقيقة ناغلسمان: نحن نريد أن نكون الأفضل 2:04 دقيقة تشافي: "علينا أن ننطلق في عهد جديد" 3:39 دقيقة ليل وسالزبورغ إلى ثمن النهائي 2:59 دقيقة نسر بنفيكا يقبض على بطاقة العبور 2:57 دقيقة مواجهة يونايتد ويونغ بويز تنتهي بالتعادل الإيجابي 5:47 دقيقة تعادل مثير مع زينيت يُجبر تشيلسي على الوصافة 2:59 دقيقة يوفنتوس يغلب مالمو ويقتنص الصدارة 3:10 دقيقة مشتل اللجنة العليا للمشاريع والإرث..واحة خضراء