وكان لابرون، ابن الـ49 عاما الذي شغل منصب رئيس نادي مرسيليا بين 2011 و2016، عضوا في مجلس إدارة الرابطة قبل أن يخلف الخميس ناتالي بوا دو لا تور التي كانت أول امرأة تُنتَخب لتولي هذه المهمة.

ووقع الخيار على لابرون بتصويت من الأندية وممثلي المدربين واللاعبين والحكام والأطباء والموظفين الإداريين في جمعية عامة عقدت في باريس.

وبدا دينيسو الذي كان رئيسا لسان جيرمان بين 1991 و1998، الأوفر حظا لخلافة بوا دو لا تور، لكن علاقته الوطيدة برئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غرايت أثرت ربما على حظوظه.

وكان رئيس ليون جان-ميشال أولاس الذي يطالب بتعويض قدره 117 مليون يورو نتيجة حرمان فريقه من محاولة الحصول على مركز مؤهل إلى أوروبا بعد أن اتخذ القرار بإلغاء الدوري الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، من معارضي وصول دينيسو بسبب علاقته بلو غرايت.