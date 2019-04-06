ونجح المهندي خلال الانتخابات في الحصول على 37 صوتاً من أصل 46، فيما نال المرشح السعودي خالد الثبيتي 12 صوتاً.

وإلى جانب انتخاب المهندي، انتخب كل من الصيني دو زهاكوي، والهندي برافول باتيل، والياباني كوهزو تاشيما، والفلبيني ماريانو آرانيتا لعضوية مجلس الفيفا للدورة المقبلة

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وتمت الموافقة من قبل الكونغرس "الآسيوي" على المقترح القطري بإجراء تعديل على نص في النظام الأساسي كان يمنع الترشح لمنصبين من جانب لجنة الانتخابات، ليحتفظ المهندي أيضاً بمنصبه نائباً للاتحاد الآسيوي عن منطقة غربي آسيا بالتزكية.

كما أعادت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم انتخاب الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيسا لولاية جديدة من أربعة أعوام.