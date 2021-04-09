وأوضح الاتحاد القاري في بيان أن المدن الأربع المتبقية "لديها حتى 19 نيسان/أبريل لتقديم معلومات إضافية عن خططها، وسيتم اتخاذ قرار نهائي في التاريخ المحدد"، حيث قد تنقل المباريات إلى مدن أخرى في حال امتناعها عن حضور المتفرجين.
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وأوضح الاتحاد القاري في بيان أن المدن الأربع المتبقية "لديها حتى 19 نيسان/أبريل لتقديم معلومات إضافية عن خططها، وسيتم اتخاذ قرار نهائي في التاريخ المحدد"، حيث قد تنقل المباريات إلى مدن أخرى في حال امتناعها عن حضور المتفرجين.
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