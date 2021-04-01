وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "اليويفا يدرس هذا الموضوع. لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن".

ويأتي هذا التصريح بعد مطالبة مدربي المنتخبات، لاسيما إيطاليا (روبرتو مانشيني) وبلجيكا (الإسباني روبرتو مارتينيز) وفرنسا بطلة العالم (ديدييه ديشان)، برفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة، وذلك لمنح الفرق المزيد من الخيارات بسبب إمكانية تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا.

وقرر الاتحاد القاري الأربعاء السماح في النهائيات القارية التي أرجئت لعام حتى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا، باستخدام خمسة تبديلات لكل فريق خلال مباريات البطولة، وذلك على غرار ما يحصل حالياً في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 بحسب ما أفاد.

وتم رفع العدد المسموح به في التبديلات من ثلاثة إلى خمسة بعد استئناف المنافسات الموسم الماضي إثر توقف قسري بسبب الجائحة، ويُعتمد في دوري الأبطال، الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وغالبية الدوريات في أوروبا باستثناء الدوري الانكليزي الممتاز ضمن البطولات الخمس الكبرى.

وأتى القرار بسبب الجداول المزدحمة للمنافسات بعد استئنافها، ما من شأنه أن يؤثر على سلامة اللاعبين.

