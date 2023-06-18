عادل قاسم افتتح التسجيل للمنتخب اليمني في الدقيقة 28، قبل أن يعادل بانيافونغ النتيجة للاوس عند الدقيقة الرابعة والخمسين.

وحملت الدقيقة الخامسة والسبعون هدف الفوز لليمن من ركلة جزاء عن طريق أنور الطُرَيْقي ، ليحقق ناشئو اليمن انتصارهم الثاني ويضعوا بالتالي قدماً في ربع النهائي ويضمنوا عبورهم إلى دور الثمانية.

وفي المجموعة ذاتها تأهل المنتخب التايلاندي إلى ربع النهائي أيضاً بالفوز على نظيره الماليزي بثلاثية دون مقابل، المنتخب التايلندي تمكن من افتتاح النتيجة في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول عن طريق باشارافول ليكون وفي الدقيقة الرابعة والخمسين تمكن شاناسورن شوكلاب من إضافة ثاني أهداف تايلاند.

وفي الدقيقة الثامنة والسبعين أضاف منتخب تايلاند ثالث الأهداف عن طريق تشانوثاي كونغمينغ ليبلغ منتخب تايلاند ربع النهائي.

